И подготовку к выборам президента.

"Искреннее спасибо" сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев членам регионального политсовета "Единой России". 18 сентября, почти сразу после собственной инаугурации, он встретился с однопартийцами – главами муниципалитетов и секретарями местных отделений, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Встреча главы региона и регполитсовета ЕР прошла на территории Уральского государственного экономического университета. "Это место для меня символично: в этом же зале 11 мая 2017 года был дан старт моей предвыборной программе", - подчеркнул Куйвашев.

На встрече были подведены итоги осенней избирательной кампании в Свердловской области. Член президиума регионального политсовета ЕР Виктор Шептий отметил, что выборы главы Среднего Урала и депутатов 49 сельских и городских дум 10 сентября прошли без нарушений.

Хорошим результатом участники встречи назвали увеличение числа депутатов от партии власти в муниципальных думах: "медведям" отошло две трети мандатов. Успехом они посчитали и результат Куйвашева, за которого на губернаторских выборах проголосовало 62,16% избирателей. Глава региона не преминул пояснить, что это - заслуга его однопартийцев.

"Вы все меня лично знаете. Прошедшие 5 лет для меня были очень непростыми. Что дает силы человеку? Это люди, которые его окружают, его единомышленники. За прошедшие 5 лет мы с вами достаточно преуспели: провели выборы в Госдуму и Заксобрание Свердловской области, улучшаем представительство в муниципальных думах. И вы мне дали основание полагать, что мы справимся и с теми задачами, которые мы перед собой поставили", - заявил Евгений Куйвашев.

Избранным в единый день голосования главам муниципалитетов и депутатам местных дум губернатор рекомендовал перейти к реализации предвыборных обещаний. Кроме того, он попросил однопартийцев настроиться на проведение президентских выборов, которые намечены на март 2018 года.