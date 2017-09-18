×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россель стал сенатором в третий разСегодня в 16:47

  • Текст

Указ подписан.

Сразу после состоявшейся 18 сентября инаугурации глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Эдуарда Росселя на должность своего представителя в Совете Федерации. Для первого губернатора Свердловской области это будет третий срок в верхней палате парламента РФ, в котором он представляет интересы региона с 2009 года.

Назначение не стало сюрпризом для самого Росселя. Как ранее сообщало "Уралиформбюро", снова занять кресло в Совете Федерации Куйвашев попросил его за несколько дней до подписания документа.

"Евгений Владимирович (Куйвашев – прим.ред.) мне предложил снова быть в Совете Федерации и участвовать в выборной кампании. В понедельник будет инаугурация, она закончится, и он уже будет иметь право подписывать решение о том, кто будет представлять регион в СовФеде", - рассказал Россель в конце минувшей недели.

При этом во время избирательной кампании ходили слухи, что сенаторское кресло Россель, которому в октябре 2017 года исполнится 80 лет, может уступить руководителю свердловского исполкома ОНФ Жанне Рябцевой. Она шла вторым номером в списке кандидатов на место в СовФеде, который Куйвашев, еще будучи кандидатом на пост губернатора, представил перед выборами в избирком. Третьим в нем значился руководитель областного отделения "Единой России" Виктор Шептий.

"Несколько кандидатур в списке нужно на случай, если кто-нибудь заболеет. Вот и все", - пояснил корреспонденту "Уралинформбюро" Эдурад Россель.

Ранее по теме:
Россель готовится к новому сенаторскому сроку

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Выборы-2017»

Главные новости

Аналитика

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×