Россель стал сенатором в третий разСегодня в 16:47
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Указ подписан.
Сразу после состоявшейся 18 сентября инаугурации глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Эдуарда Росселя на должность своего представителя в Совете Федерации. Для первого губернатора Свердловской области это будет третий срок в верхней палате парламента РФ, в котором он представляет интересы региона с 2009 года.
Назначение не стало сюрпризом для самого Росселя. Как ранее сообщало "Уралиформбюро", снова занять кресло в Совете Федерации Куйвашев попросил его за несколько дней до подписания документа.
"Евгений Владимирович (Куйвашев – прим.ред.) мне предложил снова быть в Совете Федерации и участвовать в выборной кампании. В понедельник будет инаугурация, она закончится, и он уже будет иметь право подписывать решение о том, кто будет представлять регион в СовФеде", - рассказал Россель в конце минувшей недели.
При этом во время избирательной кампании ходили слухи, что сенаторское кресло Россель, которому в октябре 2017 года исполнится 80 лет, может уступить руководителю свердловского исполкома ОНФ Жанне Рябцевой. Она шла вторым номером в списке кандидатов на место в СовФеде, который Куйвашев, еще будучи кандидатом на пост губернатора, представил перед выборами в избирком. Третьим в нем значился руководитель областного отделения "Единой России" Виктор Шептий.
"Несколько кандидатур в списке нужно на случай, если кто-нибудь заболеет. Вот и все", - пояснил корреспонденту "Уралинформбюро" Эдурад Россель.
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