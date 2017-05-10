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Глава Красноуральска Вячеслав Грибов покидает свой постСегодня в 08:22

  • Текст

Досрочно.

Глава городского округа Красноуральск Вячеслав Грибов покидает свой пост. Вопрос "о досрочном прекращении полномочий" депутаты гордумы рассмотрят на заседании 19 сентября, передает "Уралинформбюро".

Также сегодня народные избранники должны будут решить, кто будет временно исполнять обязанности мэра, и выбрать председателя гордумы седьмого созыва.

В начале сентября стало известно о том, что полиция Свердловской области проводит проверку по поводу того, что диплом Вячеслава Грибова может быть фальшивым. О результатах проверки не сообщалось, однако местные СМИ поспешили связать этот факт с досрочной отставкой.

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