Мэра Екатеринбурга будут выбирать "по-советски"Сегодня в 09:49
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После одобрения Кремля.
У депутатов Заксобрания Свердловской области есть 2 месяца на принятие законопроекта, который изменит принципы формирования екатеринбургской думы. Об этом заявил первый замгубернатора Владимир Тунгусов на встрече с представителями оппозиционных фракций ЗакСо (КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия").
Как рассказал "Уралинформбюро" депутат Вячеслав Вегнер, ожидается, что законопроект "урежет" долю городских депутатов, избранных по партийным спискам - с 50% до 25%. Остальные 75% муниципальных депутатов будут избираться по одномандатным округам. Первое официальное заявление областных властей о предстоящей избирательной реформе в Екатеринбурге у региональных парламентариев негатива не вызвало.
"Сегодня и администрация президента и администрации области считают, что депутаты по одномандатным округам наиболее полно отвечают требованиям населения, живущего в территориях. Где-то, может, списки и важны – в государственной или областной думах, но на местах, в городах, нужны депутаты, которые будут жить интересами людей", - пояснил Вегнер.
Еще один вопрос, который Тунгусов обсудил с представителями фракций – это отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга. Предполагается, что в мегаполисе будет введена так называемая "советская" модель избрания градоначальника: его будут выбирать депутаты на заседаниях гордумы из числа претендентов, предложенных специально созданной комиссией.
"Этот вопрос тоже обсуждается, в том числе и с губернатором, а также намечены встречи с администрацией президента. Для чего это делается? Чтобы люди, которые претендуют на эту должность, смогли отвечать всем необходимым профессиональным навыкам и знаниям. Сегодня столице Урала нужен профессионал", - рассказал "Уралинформбюро" депутат.
По его словам, скорее всего, решение о выборах главы Екатеринбурга будет вынесено на обсуждение после президентских выборов, намеченных на март 2018 года.
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