После одобрения Кремля.

У депутатов Заксобрания Свердловской области есть 2 месяца на принятие законопроекта, который изменит принципы формирования екатеринбургской думы. Об этом заявил первый замгубернатора Владимир Тунгусов на встрече с представителями оппозиционных фракций ЗакСо (КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия").

Как рассказал "Уралинформбюро" депутат Вячеслав Вегнер, ожидается, что законопроект "урежет" долю городских депутатов, избранных по партийным спискам - с 50% до 25%. Остальные 75% муниципальных депутатов будут избираться по одномандатным округам. Первое официальное заявление областных властей о предстоящей избирательной реформе в Екатеринбурге у региональных парламентариев негатива не вызвало.

"Сегодня и администрация президента и администрации области считают, что депутаты по одномандатным округам наиболее полно отвечают требованиям населения, живущего в территориях. Где-то, может, списки и важны – в государственной или областной думах, но на местах, в городах, нужны депутаты, которые будут жить интересами людей", - пояснил Вегнер.

Еще один вопрос, который Тунгусов обсудил с представителями фракций – это отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга. Предполагается, что в мегаполисе будет введена так называемая "советская" модель избрания градоначальника: его будут выбирать депутаты на заседаниях гордумы из числа претендентов, предложенных специально созданной комиссией.

"Этот вопрос тоже обсуждается, в том числе и с губернатором, а также намечены встречи с администрацией президента. Для чего это делается? Чтобы люди, которые претендуют на эту должность, смогли отвечать всем необходимым профессиональным навыкам и знаниям. Сегодня столице Урала нужен профессионал", - рассказал "Уралинформбюро" депутат.

По его словам, скорее всего, решение о выборах главы Екатеринбурга будет вынесено на обсуждение после президентских выборов, намеченных на март 2018 года.