Второй день.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 19 сентября работает в Сургуте. В экономическую столицу Югры он прибыл накануне, сообщили "Уралинформбюро" источники, осведомленные о его визите.

Получить официальный комментарий в пресс-службе регионального СУ СКР не удалось - с утра в ведомстве не берут трубку. По данным местных СМИ, сегодня в Сургуте проходит расширенное заседание следственных управлений по УрФО.