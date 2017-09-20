Протеже Носова отказался от места в гордуме19 сентября в 15:55
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Ленда остается в администрации.
Руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда добровольно отказался от кресла в гордуме. Об этом корреспонденту "Уралинформбюро" рассказал зампредседателя муниципального парламента Леонид Мартюшев.
"За все время, которое он работает в аппарате мэрии (Ленда был назначен руководителем аппарата администрации города 1 ноября 2012 года - прим.ред.) – это единственное правильное решение, которое он принял", - заявил Мартюшев.
Андрея Ленду можно назвать фаворитом нижнетагильского мэра Сергея Носова на прошедших 10 сентября 2017 года выборах представительного органа. При этом, подводя итоги единого дня голосования, градоначальник, переизбравшийся на очередной срок, заявил, что не хочет, чтобы руководитель аппарата покидал пост. Но и препятствовать переходу Ленды в гордуму он не планировал.
Помимо Андрея Ленды, которому прочили место спикера Нижнетагильской думы, от мандатов ожидаемо отказалась первая тройка списка единороссов - Сергей Носов, Алексей Кушнарев и Владимир Рощупкин.
Нижнетагильские депутаты не исключают, что мандат Ленды может перейти худруку городского драмтеатра Игорю Булыгину. Однако официально о том, кто именно займет вакантные места в гордуме Путинграда будет известно несколько позже - как только избирком Нижнего Тагила выдаст депутатам нового созыва "корочки".
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