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Спикером думы Алапаевска стал бизнесмен-самовыдвиженец19 сентября в 16:45

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Сайгид Билалов.

Депутаты алапаевской гордумы 19 сентября 2017 года избрали нового председателя. Им стал местный бизнесмен Сайгид Билалов, победивший на выборах 10 сентября 2017 года как самовыдвиженец.

За Билалова проголосовали 17 депутатов из 19 присутствующих, сообщили "Уралинформбюро" в муниципальной думе. Его заместителем стала Светлана Вострикова, также прошедшая в гордуму как самовыдвиженец.

Стоит отметить, что Алапаевск оказался в числе немногих свердловских городов, где на выборах "Единая Россия" не смогла получить большинство голосов. В новом созыве 14 мандатов получили самовыдвиженцы.

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