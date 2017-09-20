Главная задача - победа ЕР на выборах в гордуму.

Политсовет свердловского отделения "Единой России" согласовал кандидатуру на пост координатора межмуниципального координационного совета по Екатеринбургу. Им стал депутат Заксобрания региона Михаила Клименко, передает "Уралинформбюро".

По словам самого народного избранника, в ближайшее время он намерен изучить ситуацию в уральской столице и в районных отделениях партии, чтобы наладить тесное взаимодействие с их руководителями.

Основной задачей для себя Клименко обозначил выборы седьмого созыва гордумы Екатеринбурга в 2018 году. "Необходимо объединить все ресурсы, чтобы "Единая Россия" показала достойный результат на этих выборах", - пояснил он.

Депутат также добавил, что намерен продвигать партийные проекты, активизировать работу с екатеринбургской молодежью и усилить первичные организации партии власти.

В 2016 году Клименко стал депутатом Заксобрания Свердловской области по Кировскому одномандатному округу, выдвинувшись от "медведей". В парламенте Среднего Урала он получил пост зампредседателя комитета по бюджету, финансам и налогам.