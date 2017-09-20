И выставили их на продажу.

В Свердловской области задержали двух мужчин за торговлю взрывчатыми веществами. Возбуждено уголовное дело по двум статьям - ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч.2 ст.222.1 УК РФ (незаконный сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского УФСБ, мужчины похитили 20 гранат РГД-5 и 20 запалов к ним в одной из воинских частей. Взрывчатку они планировали продавать. Их задержали с поличным.

Во время обыска в гараже одного из задержанных обнаружили еще 10 гранат и 10 запалов.