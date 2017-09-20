×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тюменскому департаменту труда нашли главуСегодня в 14:33

  • Текст

Спустя 4 месяца.

У тюменского регионального департамента труда и занятости, который почти 4 месяца оставался без руководителя, появился глава. Кресло директора заняла Надежда Мазуркевич, которая почти десять лет работает в структуре регионального правительства.

Информация о ее назначении появилась на сайте департамента. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Якушев. К работе в новой должности Мазуркевич приступила 20 сентября.

Надежда Мазуркевич в 2008 году окончила Тюменский государственный университет по специальности "юриспруденция". Ранее чиновница занимала должность начальника отдела государственной и муниципальной службы в аппарате главы региона, с 2008 по 2013 год работала специалистом в этом же отделе.

Ее предшественник Сергей Кабанов 30 марта 2017 года ушел на пенсию, его обязанности исполняла замдиректора департамента Людмила Шулинина.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×