Спустя 4 месяца.

У тюменского регионального департамента труда и занятости, который почти 4 месяца оставался без руководителя, появился глава. Кресло директора заняла Надежда Мазуркевич, которая почти десять лет работает в структуре регионального правительства.

Информация о ее назначении появилась на сайте департамента. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Якушев. К работе в новой должности Мазуркевич приступила 20 сентября.

Надежда Мазуркевич в 2008 году окончила Тюменский государственный университет по специальности "юриспруденция". Ранее чиновница занимала должность начальника отдела государственной и муниципальной службы в аппарате главы региона, с 2008 по 2013 год работала специалистом в этом же отделе.

Ее предшественник Сергей Кабанов 30 марта 2017 года ушел на пенсию, его обязанности исполняла замдиректора департамента Людмила Шулинина.