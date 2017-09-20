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За Владимира Путина "проголосовали" 67% россиянСегодня в 17:38

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Во время опроса "Левада-Центра".

Владимира Путина после 2018 года хотят видеть в качестве президента 67% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-Центра". Против высказались 18% респондентов, передает "Уралинформбюро".

При этом больше половины участвовавших в опросе заявили, что придут на выборы в 2018 году. Не планируют голосовать 20% опрошенных. Еще 20% пока не определились. 4% затруднились с ответом.

Также эксперты "Левада-Центра" провели эксперимент, представив участникам опроса в качестве кандидата в президенты вымышленного Андрея Семенова, которого якобы поддерживает Путин. 18% заявили, что отдали бы свой голос за него. 15% сказали, что сделали бы это даже несмотря на то, что ничего не слышали о нем. И только две трети респондентов ответили, что не готовы поддержать Семенова.

"Две трети россиян, не готовых проголосовать за этого кандидата, устойчивы к давлению большинства, и коллективные представления не оказывают существенного влияния на их мнение", - пояснила социолог Центра Карина Пипия

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