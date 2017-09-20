В Кремле.

Владимир Путин встретился с главами регионов, избранными 10 сентября 2017 года. В числе приглашенных в Кремль были и уральцы - губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Прикамья Максим Решетников.

Президент поздравил присутствующих с избранием на высокие должности руководителей регионов Российской Федерации и отметил, что его порадовал результат: подавляющее большинство получило более 60% голосов избирателей.

Глава государства предложил губернаторам при формировании региональных управленческих команд активнее задействовать "кадровые резервы", прибегать к открытой, понятной для жителей форме привлечения работников в органы власти и управления.

Как рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, Евгений Куйвашев поблагодарил президента за доверие и помощь, которую он оказывает Среднему Уралу. В числе прочего это высокая оценка выставке ИННОПРОМ, которую президент дал в ходе своего летнего визита в Екатеринбург, а также поддержка заявки уральской столицы на ЭКСПО-2025 и постоянное содействие реализации ключевых программ развития региона.

"Я шел на выборы с программой "Пятилетка развития", в основе которой лежит посыл нашего президента Владимира Владимировича Путина, – Россия и ее регионы готовы к прорыву в своем развитии", – подчеркнул Куйвашев.

Владимир Путин высказал надежду, что у вновь избранных глав регионов сложатся добрые и очень хорошие деловые отношения и с администрацией президента, и с правительством РФ.

Следует напомнить, по итогам единого дня голосования Евгений Куйвашев набрал 62,16% голосов избирателей, Максим Решетников - 82,06% избирателей.