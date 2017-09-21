Камерами оснастят все участки.

На выборах президента РФ, запланированных на март 2018 года, будет вестись видеотрансляция со всех избирательных участков. Наблюдать за ходом голосования можно будет в Интернете в режиме реального времени, передает "Уралинформбюро".

Организовать трансляцию председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву поручил нынешний глава государства Владимир Путин, который, как ожидается, в ноябре заявит об участии в следующей президентской кампании. Согласно его поручению, транслироваться будет не только процедура голосования, но и процесс подсчета голосов.

Оплачиваться госконтракт на организацию видеонаблюдения будет из федерального бюджета. В 2017 году на соответствующие работы потратят не менее 74,9 миллиона рублей, в 2018-м – более 2 миллиардов 727 тысяч.