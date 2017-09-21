Чтобы заполучить выставку 2025 года.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправился в Париж, где 21-22 сентября передаст заявочное досье столицы Урала заместителю генсекретаря Международного бюро выставок Димитрию Керкентзесу.

Двухдневный визит российской делегации во главе с Куйвашевым в столицу Франции проходит в рамках продвижения заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Также запланирован ряд переговоров и встреч, в частности, с торговым представителем РФ во Франции Александром Туровым и советником по экономике и межрегиональным связям российского посольства в Республике Дмитрием Плахотнюком.

Российская конкурсная заявка "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений" была презентована 14 июня 2017 года на 161 сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.

Стоит отметить, что ранее Екатеринбург претендовал на проведение ЭКСПО-2020, но в ходе конкурсной борьбы проиграл Дубаю.