Под вопросом будущее десятка регионов.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев уходит в отставку. Окончательно это решение было принято 20 сентября 2017 года на встрече главы региона с представителями администрации президента, пишет "Коммерсантъ".

По данным источников издания, преемник Шанцева будет назначен до наступления 2018 года. При этом помимо Нижегородской области смена первого лица ожидает порядка 10 субъектов, включая Самарскую область, которую с 2012 года возглавляет Николай Меркушин.

Валерий Шанцев, которому в этом году исполнилось 70 лет, возглавил Нижегородскую области в 2005 году по представлению президента РФ Владимира Путина. На губернаторских выборах в 2014-м он набрал 86% голосов избирателей. При этом Шанцеву неоднократно ставили в вину непрекращающийся конфликт региональной и городской элит, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в первой половине 2017 года по России прокатилась череда губернаторских отставок. Поста главы Прикамья, в частности, лишился Виктор Басаргин. Сменивший его на правах врио Максим Решетников 10 сентября был избран полноправным руководителем региона.