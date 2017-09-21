В 2018 году.

Тюмень возвращается к одноглавой системе управления. Соответствующее решение 21 сентября 2017 года приняли депутаты облдумы, передает "Уралинформбюро".

Согласно поправкам, главу региональной столицы с 2018 года будет выбирать городская дума – из числа кандидатур, одобренных конкурсной комиссией. Сейчас по такой схеме утверждается глава администрации, пост в настоящее время занимает Александр Моор.

Главой города является Дмитрий Еремеев, избранный из числа депутатов. Он же возглавляет гордуму. Спикер следующего созыва представительного органа, в соответствии с одобренными изменениями, утратит статус градоначальника.

Таким образом, вся исполнительная власть будет сосредоточена в руках "сильного мэра".