Наклеили "Путину нет" - вон из парламентаСегодня в 18:50
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Уральский трэндинг.
Заседание комитета Заксобрания Свердловской области по финансам, бюджету и налогам едва не сорвала наклейка на ноутбуке сотрудника местного СМИ."Красной тряпкой" для бизнесмена-единоросса Валерия Савельева стали стикеры на гаджете корреспондента Justmedia "Я не голосовала за Путина" и "Навальный 2018".
Парламентарий выждал небольшую паузу в обсуждении повестки, попросил председателя комитета Владимира Терешкова узнать, что за СМИ представляет корреспондентка, и посоветовал журналистам "впредь не афишировать свою политическую позицию в этом здании".
Пристыженная журналистка спрятала ноутбук, а заседание продолжилось, как ни в чем не бывало, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".
Самое удивительное, что пресс-служба свердловского парламента посвятила этому рабочему моменту специальный комментарий. "В соответствии со статьей 48 федерального закона "О СМИ" журналист может быть лишен аккредитации, если им или редакцией нарушены установленные правила аккредитации либо распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие честь и достоинство организации, аккредитовавшей журналиста, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда", - говорится в пресс-релизе.
Теперь спикеру Заксо Людмиле Бабушкиной придется решить вопрос о допуске Justmedia на первое осеннее заседание парламента региона.
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