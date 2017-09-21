×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Наклеили "Путину нет" - вон из парламентаСегодня в 18:50

  • Текст

Уральский трэндинг.

Заседание комитета Заксобрания Свердловской области по финансам, бюджету и налогам едва не сорвала наклейка на ноутбуке сотрудника местного СМИ."Красной тряпкой" для бизнесмена-единоросса Валерия Савельева стали стикеры на гаджете корреспондента Justmedia "Я не голосовала за Путина" и "Навальный 2018".

Парламентарий выждал небольшую паузу в обсуждении повестки, попросил председателя комитета Владимира Терешкова узнать, что за СМИ представляет корреспондентка, и посоветовал журналистам "впредь не афишировать свою политическую позицию в этом здании".

Пристыженная журналистка спрятала ноутбук, а заседание продолжилось, как ни в чем не бывало, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

Самое удивительное, что пресс-служба свердловского парламента посвятила этому рабочему моменту специальный комментарий. "В соответствии со статьей 48 федерального закона "О СМИ" журналист может быть лишен аккредитации, если им или редакцией нарушены установленные правила аккредитации либо распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие честь и достоинство организации, аккредитовавшей журналиста, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда", - говорится в пресс-релизе.

Теперь спикеру Заксо Людмиле Бабушкиной придется решить вопрос о допуске Justmedia на первое осеннее заседание парламента региона.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×