Соперники еще готовятся.

21 сентября 2017 года в Париже заявочное досье Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 было передано заместителю генерального секретаря Международного бюро выставок (МБВ) Димитрию Керкентзесу.

В церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации уральской столицы Александр Якоб и руководитель российского заявочного комитета Светлана Сагайдак, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Заявочное досье состоит из трех томов более чем в 350 страниц, содержит 150 таблиц и карт, а также 18 официальных государственных гарантий. Кроме того, к нему приложено письмо премьер-министра России Дмитрия Медведева.

В документе прописаны информация о стране, регионе и городе, претендующем на проведения ЭКСПО-2025, а также концепция и предложения для будущих экспонентов, планы по использованию наследия ЭКСПО после проведения выставки. Особое внимание уделено инфраструктурным решениям для приема гостей и обеспечению их безопасности, а также комплексу мер по защите и охране окружающей среды.

"Передача досье очень важный этап заявочный кампании за право проведения ЭКСПО-2025. Международное бюро выставок приняло нашу заявку. Мы первые среди городов заявили свою кандидатуру. Опыт и наработки предыдущей кампании мы учли в сегодняшнем досье. Совсем скоро все города-кандидаты сдадут свои книги, и начнется решающий этап", - отметил Куйвашев. При подготовке заявки был учтен опыт стран и городов, уже принимавших Всемирную выставку.

"Работа над этим заявочный досье шла гораздо оперативнее, чем при подготовке прошлой заявки на ЭКСПО-2020, поскольку уже был опыт предыдущей кампании и некоторые элементы были применены. Специалисты городской администрации, министерства экономики совместно выверяли информацию с тем, чтобы она была корректной и полностью соответствовала всем требованиям. Это очень нужная работа – ведь в случае успеха и достижения конечной цели – это работа на века", - подчеркнул сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.

Пока есть время на качественную подготовку презентации, которая будет представлена в ноябре 2017 года. Среди ближайших задач российской делегации - подготовка к участию в 162 сессии Генеральной ассамблеи МБВ и обсуждение сроков приема инспекционной комиссии Бюро в Екатеринбурге в начале следующего года.

Тема российской конкурсной заявки приглашает мировое сообщество к обсуждению тезиса "Лучшая жизнь для будущих поколений". Конкурентами уральской столицы будут Париж, Осака и Баку.

Стоит отметить, что Екатеринбург готовился принять ЭКСПО-2020, но проиграл Дубаю.