По проектному управлению.

Региональным чиновникам, участвующим в реализации приоритетных проектов, предстоит сдача экзаменов по проектному управлению. Обучение и переаттестацию пройдут представители всех 85 субъектов, включая вице-премьеров. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на департамент проектной деятельности правительства России.

Экзамен будет представлять собой очное тестирование в письменной или электронной форме. Чиновникам в определенный день предстоит явиться в класс РАНХиГС и пройти тест. На его выполнению каждому слушателю будет отведен 1 час. Сдача окажется успешной при ответе на 65% вопросов.

Стоит отметить, что правительство РФ перешло на проектный метод работы осенью 2016 года. Одним из обязательных условий участия в приоритетных проектах на руководящих постах является наличие соответствующих компетенций. Для этого необходимо проходить обучение и сдавать экзамены.

До конца июня сертификацию в сфере проектного управления прошли федеральные чиновники и представители госкорпораций. Первыми из региональных чиновников станут служащие Белгородской области. Им предстоит сдать экзамен до конца сентября, передает "Уралинформбюро".