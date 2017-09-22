Тихому океану грозят испытания водородной бомбыСегодня в 14:38
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Северокорейской.
Северная Корея рассматривает возможность провести испытания водородной бомбы в Тихом океане. Окончательное решение об этом примет лидер страны Ким Чен Ын. Об этом сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на заявление главы МИД КНДР Ли Ен Хо.
Заявление министра прозвучало на фоне обмена угрозами между лидерами КНДР и США. Дональд Трамп на Генассамблее ООН заявил, что готов "полностью уничтожить" Северную Корею, если страна будет угрожать американцам. В ответ Ким Чен Ын пообещал принять в отношении США самые значительные ответные меры в истории, передает "Уралинформбюро".
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