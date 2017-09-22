×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Это кто такой на велике? Министр спорта в шлемике!Сегодня в 14:57

  • Текст

Едет на работу.

И.о. министра физкультуры спорта Свердловской области Леонид Рапопорт 22 сентября приехал на работу не на служебной Toyota, а на велосипеде. По его утверждению, он соблюдал правила дорожного движения: ехал по проезжей части и в шлеме, защищающем голову, передает "Уралинформбюро".

Чиновник, который сейчас в ожидании - переназначат его на пост или нет - таким образом поддержал всемирную акцию "День без автомобиля".

"Губернатор Евгений Куйвашев всех нас приучил к велосипеду, и поэтому мы очень хорошо относимся к этому виду транспорта. Он экологически чистый. До работы ехал недолго, я живу в Кировском районе Екатеринбурга. Считаю, что не менее важным является и формирование культуры вождения у водителей автотранспортных средств с учетом того, что на дорогах все больше становится тех, кто предпочитает велосипед", – рассказал Леонид Рапопорт.

Вступивший 18 сентября в должность губернатора региона Евгений Куйвашев в эти дни ведет формирование нового кабинета министров. Инсайдеры с уверенностью говорят, что в нем заменят министра здравоохранения, под "главным по спорту" тоже давно качается кресло.

Ранее по теме:
Куйвашев определился с главами ключевых министерств
Свердловскому минздраву пророчат нового министра

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Без средств к переселению

Без средств к переселению

В "медной" столице.

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×