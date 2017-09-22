Едет на работу.

И.о. министра физкультуры спорта Свердловской области Леонид Рапопорт 22 сентября приехал на работу не на служебной Toyota, а на велосипеде. По его утверждению, он соблюдал правила дорожного движения: ехал по проезжей части и в шлеме, защищающем голову, передает "Уралинформбюро".

Чиновник, который сейчас в ожидании - переназначат его на пост или нет - таким образом поддержал всемирную акцию "День без автомобиля".

"Губернатор Евгений Куйвашев всех нас приучил к велосипеду, и поэтому мы очень хорошо относимся к этому виду транспорта. Он экологически чистый. До работы ехал недолго, я живу в Кировском районе Екатеринбурга. Считаю, что не менее важным является и формирование культуры вождения у водителей автотранспортных средств с учетом того, что на дорогах все больше становится тех, кто предпочитает велосипед", – рассказал Леонид Рапопорт.

Вступивший 18 сентября в должность губернатора региона Евгений Куйвашев в эти дни ведет формирование нового кабинета министров. Инсайдеры с уверенностью говорят, что в нем заменят министра здравоохранения, под "главным по спорту" тоже давно качается кресло.

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