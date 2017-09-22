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Жители Красновишерска остались без водыСегодня в 15:01

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Из-за серьезной коммунальной аварии.

В Красновишерске остались без воды более 15,7 тысяч человек. Также холодное водоснабжение пропало в двух детсадах и одной школе.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, около 10.00 22 сентября 2017 года в районе Спортивной, 1а произошла серьезная коммунальная авария. Сейчас коммунальщики занимаются устранением повреждения.

До МУП "Водоканал-1" дозвониться не удалось. В администрации Красновишерского муниципального района заявили, что сейчас у них проходит аппаратное совещание. Комментарии о сроках восстановления водоснабжения будут даны позже.

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