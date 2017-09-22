Третья попытка?

Депутаты Нижнетуринской городской думы вновь не смогли выбрать спикера. Повторное голосование, прошедшее 22 сентября 2017 года, результатов не дало, и теперь ожидается третья попытка.

На пост председателя думы местным отделением "Единой России" был согласован депутат Андрей Постовалов. В ходе предварительных консультаций его поддержал и глава ГО Алексей Стасенок. Однако после начала заседания депутат Федор Телепаев представил другого кандидата – Татьяну Ведерникову, которую, по его словам, поддержали областные власти.

В итоге Андрей Постовалов получил 9 голосов депутатов, Татьяна Ведерникова – 8. Поскольку необходимое большинство (10 голосов) никто из парламентариев не набрал, выборы перенесли на 29 сентября.

Впрочем, в местной думе наличие раскола в законодательном органе и самом городском округе отрицают. "Выборы обязательно состоятся, достигнем компромисса, тем более что из отпуска вернется 17-й депутат. Будем голосовать в полном составе", - сообщил "Уралинформбюро" один из депутатов.

Парламентариям придется выбирать из двух кандидатов – Постовала и Ведерниковой. Предыдущий спикер думы Сергей Мерзляков в ходе первого голосования сумел набрать лишь 2 голоса и, по словам коллег, в политических кругах расценивается как "сбитый летчик".

Стоит напомнить, что о политическом кризисе в Нижнетуринском ГО заговорили в марте 2017 года, когда, вопреки ожиданиям, депутаты не смогли с одного раза выбрать нового мэра. Выборы были признаны несостоявшимися, поскольку ни один из претендентов не смог набрать требуемых 11 голосов из 16. Со второго раза должность главы ГО занял бывший юрист Алексей Стасенок.

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