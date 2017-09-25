Озвучены предварительные данные ЦИК.

В девятнадцатых выборах в бундестаг в Германии победил консервативный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС. Альянс Меркель набрал 33% голосов избирателей, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК.

Предварительные результаты опубликованы в понедельник ночью председателем Федеральной избирательной комиссии Дитером Заррайтером, передает "Уралинформбюро". Второе место досталось Социально-демократической партии, за которую проголосовали 20,5% немцев. 12,6% избирателей поддержали "Альтернативу для Германии", 10,7% - Свободную демократическую партию, 8,9% - "зеленых", 9,2% - Левую партию.

Таким образом, парламент будет сформирован из блока ХДС/ХСС, свободных демократов и "зеленых". Политические эксперты полагают, что такое правительство будет неустойчивым из-за разногласий по ключевым вопросам.