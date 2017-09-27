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Путин уволил глав ВКС и РоссотрудничестваСегодня в 11:32

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Указ вступил в силу.

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу Россотрудничества Любовь Глебову. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, от должности освобожден и уволен с военной службы главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, освобождены от занимаемой должности заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов и начальник ГУ МВД по Саратовской области Сергей Аренин.

По данным ТАСС, Глебова, Бондарев, Куликов и Аренин вошли в состав Совет Федерации.

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