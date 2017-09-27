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Департамент связи Свердловской области обрел постоянного начальникаСегодня в 13:29

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Алексея Рукавишникова.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении директором департамента информатизации и связи Алексея Рукавишникова - бывшего замминистра транспорта и связи области. Этот департамент был сформирован совсем недавно - в августе 2017 года, когда "связные" функции вывели из полномочий регионального минтранспорта, видоизменив и название министерства.

Пост замминистра транспорта, как ранее сообщало "Уралинформбюро", достался бывшему мэру Арамиля Владимиру Герасименко. Он будет курировать направление дорожного хозяйства, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, уточнили в департаменте информационной политики региона.

Этим же указом глава Среднего Урала продлил на 3 года служебный контракт с директором департамента государственных закупок Свердловской области Мариной Трушниковой.

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