Досрочно.

В России уничтожены все запасы химического оружия. Таким образом, выполнены обязательства по международной Конвенции, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кремля.

"Сегодня у нас очень важное, можно сказать, историческое событие. Хочу еще раз подчеркнуть: Россия строго исполняет свои международные обязательства, в том числе в сфере разоружения и нераспространения оружия массового поражения. Рассчитываем, что усилия России по ликвидации химического оружия послужат примером и для других стран", - заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что самыми крупными держателями химоружия были Российская Федерация и США.

"Соединенные Штаты, к сожалению, не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия. Уже трижды переносят сроки его ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия достаточного необходимого количества бюджетных финансовых средств, что, честно говоря, звучит как-то странновато, но ладно. Мы ожидаем, что Соединенные Штаты, так же как и другие страны, будут выполнять все свои обязательства, взятые в рамках международных соглашений", - добавил президент.

Следует напомнить, что Россия планировала завершить работу по ликвидации химоружия к 2020 году.