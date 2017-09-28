И будущем Байконура.

До конца 2017 года пройдет VI заседание казахстанско-российской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур". Решение об этом было принято на встрече премьер-министра Республики Бакытжана Сагинтаева и заместителя главы российского кабмина Дмитрия Рогозина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Казахстана, обсуждались и другие вопросы расширения двустороннего сотрудничества в космической отрасли.

Стоит отметить, что Россия и Казахстан совместно используют космодром Байконур с 1999 года. В январе 2004-го аренду комплекса РФ пролонгировали до 2050 года. Ежегодный платеж - 115 миллионов долларов.