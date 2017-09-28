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Работу свердловской Общественной палаты изменятСегодня в 10:24

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Но не глобально.

Свердловские депутаты внесут коррективы в работу Общественной палаты региона до конца 2017 года, передает "Уралинформбюро".

К разработке новой редакции закона "Об Общественной палате Свердловской области" приступил Уральский институт регионального законодательства. Как сообщил агентству секретарь Палаты Сергей Полыганов, региональный документ нужно привести в соответствие с федеральным законодательством.

"В наш закон будут внесены небольшие необходимые изменения и дополнения. К примеру, будет более четко прописано понятие аппарата – кому он подчиняется, какие к нему требования и так далее. У нас, в принципе, хороший закон об Общественной палате: она формируется примерно также, как ОП РФ, а в некоторых регионах этого нет", - пояснил Полыганов.

Кроме того, в новой редакции частично расширятся полномочия Общественной палаты, точнее будет указана ее роль во взаимодействии с органами госвласти, общественными организациями и жителями региона.

Как отметил собеседник агентства, работа над поправками с учетом требований федеральных норм еще только начата. "Скорее всего, новые положения будут распространяться на состав Палаты, который сформируется после внесения поправок и вступления их в силу. Нынешний состав палаты будет работать по действующему законодательству. Не думаю, что в ее работе что-то заметно поменяется", - подчеркнул Полыганов.

Общественная палата Свердловской области заново будет сформирована летом 2018 года. Новеллы в законе не предполагают изменения ее количественного состава и способа формирования.

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