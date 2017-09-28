С момента развала СССР.

29-30 сентября Россию посетит премьер-министр Киргизии Сапар Исаков. Это будет первый официальный визит главы республиканского кабинета министров в соседнюю страну за последние 26 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе кабмина Киргизии.

В Москве Исаков проведет встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым и спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Также высокий гость ознакомится с работой инновационного центра "Сколково" и столичной госпрограммой "Безопасный город".

Помимо этого, в планах премьера - посещение павильона "Кыргызстан" на ВВЦ и разговор с представителями кыргызской диаспоры в России.

Сапар Исаков занял пост премьер-министра Киргизии в августе 2017 года. Его предшественник Сооронбай Жээбеков ушел в отставку ради участия в президентской гонке.