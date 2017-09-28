Выбрав их главами оппозиционеров мэра.

В думе Нижнего Тагила все главные "кресла" в комиссиях достались промышленникам, а ставленникам мэра Сергея Носова досталось лишь одно место заместителя. 28 сентября городской парламент Путинграда определил председателей и замов профильных подразделений.

Как рассказал "Уралинформбюро" депутат гордумы Леонид Мартюшев, на посты председателей выдвигалось по два кандидата: от Носова и от коалиции промышленников. Во всех случаях члены команды градоначальника не набирали нужного количества голосов. В итоге все места распределились между представителям НТМК, УВЗ и так называемой "системной оппозицией".

"Первым выбирали главу комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям. Кандидатуру Обельчака предложила Лисина – она из команды Носова. Потом назвали меня. Стали голосовать: Обельчака поддержало 5 человек, меня – 6. Затем надо было выбрать заместителя и опять предложили кандидатуру Обельчака. Но тут он сам поднял руку и заявил, что снимает свою кандидатуру. Нервы-то не железные. А в целом все прошло спокойно и я бы даже сказал красиво. Может быть, потому, что Носова не было", - поведал собеседник агентства.

Комиссией по местному самоуправлению теперь руководит Вадим Раудштейн, близкий к "Уралвагонзаводу".

"Шефом" комиссии по соцполитике стал работник "Уралвагонзавода" Руслан Юсупов. Он обошел по числу голосов директора школы Галину Масликову, выдвинутую градоначальником.

Во главе комиссии по ЖКХ встал сотрудник НТМК Денис Корякин, еще один представитель комбината, Константин Шведов, возглавил комиссию по предпринимательству.

"У Носова сегодня двойной провал - он показал себя не с самой лучшей стороны еще и как секретарь местного отделения партии "Единая Россия". Комиссии у нас получились "демократические": большинство их глав - это представители оппозиционных партий - КПРФ, ЛДПР и эсеров", - отметил Мартюшев.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в конце минувшей недели Сергей Носов также не смог провести свои креатуры на посты председателя гордумы и его зама. Спикером парламента стал топ-менеджер НТМК Алексей Пырин, а его заместителем - сотрудник УВЗ Игорь Базилевич.

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