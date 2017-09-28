×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Путин назвал имя руководителя "обезглавленного" регионаСегодня в 16:52

  • Текст

Подписав указ.

Временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа назначен Александр Цыбульский. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, передает "Уралинформбюро".

Документ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа" размещен на портале Кремля.

"В связи с заявлением губернатора Ненецкого автономного округа Кошина И.В. о досрочном прекращении полномочий (…) постановляю принять отставку губернатора НАО Кошина И.В. по собственному желанию. Назначить Цыбульского Александра Витальевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа", - говорится в указе.

Стоит отметить, что информация о добровольном сложении полномочий главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина якобы из-за недовольства Москвы его работой появилась 28 сентября . Его отставка, скорее всего, не будет последней: текущая неделя ознаменована целой чередой увольнений губернаторов российских регионов.

Ранее по теме:
СМИ сообщили об отставке губернатора НАО
Ни дня без отставки: губернатор Красноярского края отказался от поста

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

Новый этап расследования "Уралинформбюро".

Без средств к переселению

Без средств к переселению

В "медной" столице.

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×