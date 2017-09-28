Подписав указ.

Временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа назначен Александр Цыбульский. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, передает "Уралинформбюро".

Документ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа" размещен на портале Кремля.

"В связи с заявлением губернатора Ненецкого автономного округа Кошина И.В. о досрочном прекращении полномочий (…) постановляю принять отставку губернатора НАО Кошина И.В. по собственному желанию. Назначить Цыбульского Александра Витальевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа", - говорится в указе.

Стоит отметить, что информация о добровольном сложении полномочий главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина якобы из-за недовольства Москвы его работой появилась 28 сентября . Его отставка, скорее всего, не будет последней: текущая неделя ознаменована целой чередой увольнений губернаторов российских регионов.

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