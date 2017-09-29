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МЧС РФ поможет Казахстану бороться с селямиСегодня в 15:47

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Методичками и семинаром.

МЧС России поможет казахам в борьбе с селями. Такое заявление сделал глава министерства Владимир Пучков в ходе заседания совместной коллегии спасательных ведомств Белоруссии, России и Казахстана, сообщает "Уралинформбюро".

По словам министра, казахстанские коллеги обратились к российским специалистам по чрезвычайным ситуациям с просьбой оказать содействие.

"Мы готовы делиться опытом с нашими коллегами - в первом полугодии 2018 года мы проведем семинар на тему "Методы прогнозирования селевой обстановки", – цитирует Пучкова ТАСС.

Кроме того, он поручил передать коллегам методические материалы по обеспечению селевой безопасности, в том числе осуществления инженерно-защитных мероприятий по защите населенных пунктов и превентивных мероприятий на морено-ледниковых озерах.

Стоит отметить, что методички от российского МЧС уже пришли Казахстану в электронном виде.

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