Пытаясь проголосовать на референдуме.

За отделение Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей региона. Таковы результаты референдума, состоявшегося 1 октября 2017 года, пишут СМИ.

На участки накануне пришли порядка 2,26 миллиона избирателей – 42,3% от имеющих право на участие в мероприятии.

Стоит отметить, что официальный Мадрид всячески пытались помешать проведению референдума. В частности, в Барселоне полиция применяла против голосующих резиновые пули. По последним данным, медицинская помощь после стычек с правоохранителями потребовалась 844 каталонцам. Министерство внутренних дел Испании отчиталось о 33 пострадавших полицейских, передает "Уралинформбюро".

После завершения голосования глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшее время результаты референдума поступят в региональный парламент для принятия соответствующих законодательных решений.

Каталония вошла в состав Королевства Арагон, существовавшего на территории современных Испании и Франции в XII веке. В 1871 году она пыталась вновь стать независимой, однако после переговоров осталась в составе Испанского Королевства. На рост сепаратистских настроений в XX веке особенно повлиял режим Франко, при котором каталонцы подвергались репрессиям.



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