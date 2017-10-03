Перед выборами президента.

В Киргизии фигурантом уголовного дела о госперевороте стал депутат национального парламента Канатбек Исаев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры республики, дело возбуждено по статьям "приготовление к преступлению", "массовые беспорядки" и "насильственный захват власти или насильственное удержание власти".

Правоохранители полагают, что депутат Исаев, являясь сторонником кандидата на должность президента Омурбека Бабанова, пытается организовать массовые беспорядки с помощью представителей ОПГ.

По данным надзорного ведомства, подозреваемый передал крупную сумму "представителям организованных преступных группировок". Последними рассматривалась возможность "вооруженного захвата власти и дестабилизации ситуации в стране". Участников предстоящих митингов подозреваемые "подбирают и вербуют в свои ряды" за деньги.

Расследование будет вести Главное следственное управление Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. На данный момент Исаев задержан.

Стоит отметить, что 15 октября 2017 года в Киргизии пройдут выборы президента. Среди 12 зарегистрированных претендентов на пост значатся и два бывших премьер-министра республики Омурбек Бабанов и Сооронбай Жээнбеков.