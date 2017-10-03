На заседании оргкомитета.

В Москве прошло первое заседание оргкомитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства РФ, вице-премьер Аркадий Дворкович пояснил собравшимся, что впереди ждет масштабная работа. Потребуются четкое взаимодействие, слаженность и творческие способности, подчеркнул он.

Заявке Екатеринбурга на проведения ЭКСПО-2025 пообещали всестороннюю поддержку: со стороны органов государственной власти, государственных корпораций, представителей крупного бизнеса и СМИ.

Глава заявочного комитета Светлана Сагайдак рассказала, что на прошедшей неделе заместителю генерального секретаря Международного бюро выставок (МБВ) Димитрию Керкентзесу было передано заявочное досье уральской столицы.

"У нас запланирован насыщенный график мероприятий по продвижению заявки России вплоть до ноября 2018 года, когда на Генеральной ассамблее МБВ в ходе голосования будет определен город проведения ЭКСПО-2025, – сказала она. – Мы хотим поблагодарить правительство Российской Федерации, губернатора Свердловской области и членов оргкомитета за всестороннюю поддержку заявки".

Россия предложила мировому сообществу тему "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений". Конкурентами уральской столицы в борьбе за ЭКСПО-2025 будут Париж, Осака и Баку.

Стоит отметить, что Екатеринбург готовился принять ЭКСПО-2020, но проиграл Дубаю.