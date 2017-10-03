Оппозиционерам.

Депутата белоярской гордумы Владислава Гилева, который последовательно критиковал местную администрацию и действующего мэра Павла Юдина, снова пытаются лишить мандата. Белоярская межрайонная прокуратура добивается сложения депутатских полномочий за нарушением сроков отчетности о доходах и имуществе за 2016 год, передает "Уралинформбюро".

Первое представление о лишении мандата дума Белоярки рассмотрела в мае, и отказалась его удовлетворять. Теперь прокуратура пытается оспорить решение парламента, которое подтвердил муниципальный суд, в инстанции Свердловской области. При этом коллеги Гилева уверены, что межрайонное ведомство просто мстит депутату-оппозиционеру за его активную работу.

"Он подал декларацию на свою супругу, но не до 1 апреля, а до 28 апреля. Законодательство разрешает сдавать уточняющие документы вообще до 1 мая. Примечательно, что в думе есть те, кто не задекларировал свои машины и недвижимое имущество. Мы перебрали сами все свои декларации и увидели. Однако к ним почему-то претензий у прокуратуры нет. Наверное, их не трогают потому, что они приближены к нашему главе", - заявил депутат думы Белоярского городского округа Иван Десятков.

По его словам, Владислав Гилев буквально завалил белоярскую межрайонную прокуратуру заявлениями о неудовлетворительной работе местных властей, в том числе и градоначальника Павла Юдина. Одна из жалоб касалась невыплаты зарплаты сотрудникам муниципального коммунального предприятия "Новые технологии".

Любопытно, что апелляция от местной прокуратуры была подана практически сразу после того, как Гилев и еще с десяток муниципальных парламентариев написали коллективное письмо главному свердловскому прокурору Алексею Охлопкову с просьбой инициировать отставку главы городского округа Юдина. Депутаты указали, что в ГО под угрозой срыва отопительный сезон, это связано с многомиллионными долгами организации МУП "Новые технологии", ответственной за подачу тепла перед поставщиками ресурсов.

По мнению народных избранников, выбраться из долгой ямы за коммуналку Белоярский городской округ сможет только после смены власти.

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