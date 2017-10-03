Угрозы поджечь депутатов напугали жителей АсбестаСегодня в 16:30
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И насмешили коммунистов.
Соседи депутатов асбестовской думы, которым угрожают поджогами анонимные хулиганы, напуганы не на шутку. Они опасаются за свои жизни и имущество, передает "Уралинформбюро".
2 октября на стенах в подъездах, где живут представители муниципального парламента от КПФР Виктор Давыдов, Геннадий Гофман, Александр Полушин и Антонина Зонова, появились одинаковые надписи.
В настенных "посланиях" народных избранников просят не голосовать за их лидера Наталью Крылову на выборах председателя гордумы. В "записках" указаны фамилии депутатов и просьба: "не ходи на думу, а то згориш" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).
"Хулиганы запугали соседей. Сначала, когда мы увидели эти надписи с моими коллегами, нам стало смешно: мы все сфотографировали, поснимали. Но тут соседка одна подходит ко мне и говорит: "Мы-то тут причем? Вас там поджигать будут, а мы-то тут причем?" И когда мы увидели такую реакцию окружающих – смешно уже не было", - рассказала "Уралинформбюро" депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова.
Как уже сообщалось ранее, о странных предупреждениях парламентарии сообщили в полицию. Тем временем они намерены провести собственное расследование, попытавшись вычислить злоумышленников по камерам видеонаблюдения.
Стоит отметить, что конфликт коммунистов, которых в парламенте Асбеста после единого дня голосования оказалось в большинстве, с представителями других партий начался в последних числах сентября. Девять депутатов - представители местного бизнеса и областной власти - дважды сорвали кворум, проигнорировав заседания нового состава думы.
Саботажем они пытались выразить протест против назначения Крыловой спикером муниципального парламента, но та уже заявила об отказе от этой должности. Впрочем, уточнив, что кресло председателя гордумы в любом случае должен занять коммунист.
Очередное заседание представительного органа Асбеста назначено на 5 октября.
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