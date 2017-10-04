Чтобы решать проблемы.

Дагестан на правах "врио" возглавил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единой России" Владимир Васильев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Это очень красивая республика, красота ее не только в природе, красота которой очевидна, но прежде всего в людях, которые там живут. Многое делается, кое-что меняется к лучшему, но количество проблем, к сожалению, еще очень велико", - заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Васильевым. Последний в ответ пообещал, что будет работать "опираясь на людей и местные кадры", передает "Уралинформбюро".

Предыдущий глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление о сложении полномочий 27 сентября. Его отставку глава государства принял 3 октября.

Ранее по теме:

Дагестан остался без главы Рамазана Абдулатипова

Снова осень – губернаторы на вылет