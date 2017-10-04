×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Дагестан возглавил главный единоросс ГосдумыСегодня в 09:00

  • Текст

Чтобы решать проблемы.

Дагестан на правах "врио" возглавил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единой России" Владимир Васильев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Это очень красивая республика, красота ее не только в природе, красота которой очевидна, но прежде всего в людях, которые там живут. Многое делается, кое-что меняется к лучшему, но количество проблем, к сожалению, еще очень велико", - заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Васильевым. Последний в ответ пообещал, что будет работать "опираясь на людей и местные кадры", передает "Уралинформбюро".

Предыдущий глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление о сложении полномочий 27 сентября. Его отставку глава государства принял 3 октября.

Ранее по теме:
Дагестан остался без главы Рамазана Абдулатипова
Снова осень – губернаторы на вылет

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Снова осень – губернаторы на вылет

Снова осень – губернаторы на вылет

"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

И сертификата.

Екатеринбург пережил цунами минирования

Екатеринбург пережил цунами минирования

Жертв и разрушений нет – учения прошли успешно.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×