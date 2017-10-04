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Путину не дадут отдохнуть в день рожденияСегодня в 17:16

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Хоть снова в тайгу беги.

7 октября свое 65-летие отпразднует президент России Владимир Путин. Скорее всего, главе государства придется работать даже в день рождения, передает "Уралинформбюро".

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на субботу в календаре российского лидера могут быть назначены некоторые рабочие мероприятия. Какие именно, он не уточнил.

Стоит отметить, что не все дни рождения Владимир Путин проводит в Кремле. Однажды он "отгулял" его в тайге, а также принимал поздравления в командировке в Сочи и выходил на лед в хоккейном матче.

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