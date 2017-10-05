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Глава Приморья объявил о своей отставкеСегодня в 08:26

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И смене работы.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на встрече с журналистами 5 октября сообщил о своей отставке и смене работы.

"Сегодня президентом принято решение, оно согласовано, было заявление по собственному желанию, связанное с тем, что я предполагаю сменить место работы. Это в рамках той кадровой ротации, которую проводит президент", - цитирует главу региона Primorye24.ru.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подписании указа об освобождении от должности Миклушевского, передает "Уралинформбюро". Исполняющим обязанности главы региона назначен генерального директора ФГУП "Росморпорт" Андрей Тарасенко.

За последние недели посты покинули несколько глав российских регионов - Красноярского края, Дагестана, Нижегородской области и других.

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