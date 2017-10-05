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Парламент Канады одобрил аналог "закона Магнитского"Сегодня в 13:03

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Российских чиновников ждут "репрессии".

Парламент Канады 4 октября 2017 года принял "Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств". За утверждение документа проголосовали 277 присутствующих на заседании.

Закон разработан по аналогии с американским "Актом о верховенстве закона и подотчетности имени Сергей Магнитского". В частности, он предусматривает замораживание активов и отмену виз для нарушителей прав человека из числа членов зарубежных правительств.

В МИД Канады уже заявили, что закон станет "важным инструментом внешней политики" страны. Он предполагает персональные санкции против чиновников из России, а также Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама, передает "Уралинформбюро".

Предполагается, что закон вступит в силу через 2 недели, после того, как его подпишет генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт.

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