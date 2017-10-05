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Депутаты думы Первоуральска выбрали себе шефаСегодня в 14:34

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На первом заседании нового созыва.

Первоуральская городская дума 5 октября выбрала себе председателя. С кандидатурой спикера депутаты определились на первом заседании нового состава, передает "Уралинформбюро".

Руководить думой будет директор Дворца водных видов спорта ПНТЗ Галина Селькова, которую на этот пост рекомендовала фракция "Единой России". За нее проголосовали 22 из 24 присутствовавших депутатов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе думы Первоуральска.

По решению депутатов количество заместителей председателя сталось прежним – три человека. Помогать спикеру в работе будут Эдуард Вольхин, Наталья Воробьева и Владислав Изотов. При этом исполнять полномочия на постоянной основе будет лишь Вольхин.

Кроме того, депутаты утвердили численный и персональный состав комитетов местного парламента, их председателей и замов.

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