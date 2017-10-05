Крылова усмирила амбиции.

Дума Асбеста с третьей попытки выбрала председателя гордумы. Ранее дважды парламент не мог собраться в полном составе – из 21 депутата приходили лишь 12, передает "Уралинформбюро".

На заседание 5 октября пришло 19 парламентариев. Спикером думы они выбрали коммуниста Андрея Самарина, его заместителем стала тоже представительница КПРФ - Ольга Щапова.

Ранее на пост главы местного парламента пророчили лидера местной фракции коммунистов Наталью Крылову, но из-за анонимных угроз в адрес ее однопартийцев ей пришлось отказаться от этой должности. Зато она возглавила комиссию по вопросам местного самоуправления и социальной политики, которая отвечает за муниципальное имущество.

"Я умышлено не выдвигала свою кандидатуру на руководящие должности в думе, чтобы попытаться наладить конструктивный диалог с администрацией, уж слишком я всех их нервирую. Свои амбиции я задвинула на второй план, главное – благополучие города. Попробуем, поработаем", - заявила корреспонденту "Уралинформбюро" Крылова.

По ее словам, отказ от кресла спикера не уменьшит ее влияния на общественное мнение относительно строительства рядом с городом опасного производства по переработке сурьмяного концентрата. Возведением намеревается заняться "Национальная сурьмяная компания", которая подконтрольна сыну миллиардера Ротенберга.

Как рассказала агентству Наталья Крылова, ее отрицательную позицию по данному вопросу поддерживает и новоиспеченный спикер гордумы Асбеста, о чем он заявил сегодня же. Андрей Самарин считает, что последнее слово о возведении химпредприятия останется за жителями города, с которыми просто обязаны встретиться представители сурьмяной компании, чтобы разъяснить возможные риски от строительства в непосредственной близости к жилому сектору перерабатывающего завода.

Свое мнение жители Асбеста должны высказать при помощи референдума, который, как считают коммунисты, лучше всего провести в марте 2018 года в день выборов президента РФ.

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