У Камышлова появился мэрСегодня в 16:55
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Половников избавился от приставки и.о.
Депутаты Камышлова 5 октября избрали главу города. Им стал Алексей Половников, ранее исполнявший обязанности градоначальника. Об этом "Уралинформбюро" рассказал депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников, присутствовавший на заседании городского парламента.
На пост главы города, претендовали четыре человека. Кандидатуру Алексея Половникова поддержало большинство - 13 депутатов из 14. Один голос получил депутат гордумы Александр Лаптев, проголосовавший сам за себя. Замглавы администрации Камышлова Евгения Бессонова и бывшего замглавы администрации Сергея Сухогузова не поддержал ни один народный избранник.
По словам парламентариев, оценку работе нового градоначальника они поставят ближе к новому году.
Стоит отметить, что Камышлов лишился главы в мае 2016 года, когда от должности отстранили мэра Михаила Чухарева. К исполнению обязанностей мэра Половников приступил в декабре прошлого года.
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