Подписав декларацию.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев с государственным визитом прибыл в Ташкент. В столице Узбекистана пройдут переговоры по актуальным вопросам взаимоотношений республик, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Атымбаева.

Также в ходе визита планируется подписание Декларации об укреплении дружбы, добрососедства и доверия между Кыргызстаном и Узбекистаном и Протокола по обмену ратификационными грамотами по Договору о кыргызско-узбекской государственной границе.

Стоит отметить, что главы государств уже посетили выставку промышленной продукции двух стран в комплексе "Узэкспомарказ"

В киргизском павильоне была представлена продукция в сфере промышленности, туризма, науки и образования, а также сельского хозяйства. В узбекской части экспозиции также презентовали строительство, нефтегазовую отрасль, товары народного потребления и фармацевтику.

Планируется, что президенты подпишут пакет двусторонних документов, касающихся взаимодействия в области безопасности, обороны, борьбы с экономическими преступлениями, порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и грузов, обмена статданными, а также соглашения между приграничными районами, информационными агентствами.