Регион возглавил московский коммунист.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября принял отставку губернатора Орловской области Вадима Потомского, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Клычков – 38-летний уроженец Калининграда, до этого момента возглавлявший фракцию КПРФ в Мосгордуме.

Вадим Потомский был избран губернатором Орловской области в сентябре 2014 года. За годы управления регионом он запомнился несколькими неоднозначными публичными высказываниями. Так, чиновник утверждал, что царь Иван Грозный не убивал своего сына, а тот якобы скончался во время поездки из Петербурга в Москву.

Стоит отметить, что Вадим Потомский далеко не первый губернатор лишившийся своего поста этой осенью. Новых руководителей уже обрели Нижегородская и Самарская области, Красноярский и Приморский края, Ненецкий АО и Дагестан.

Некоторым из прежних губернаторов Владимир Путин сразу определил новое место работы. Потомский, например, назначен заместителем полпреда президента в ЦФО.



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