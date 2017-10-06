Обещанного три года ждут: в Госдуме поднимут зарплатыСегодня в 11:11
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Не обидят и сенаторов с чиновниками.
В 2018 году заработная плата представителей обеих палат российского парламента, а также судей и госслужащих вырастет на 4%. Это будет первая индексация для депутатов и сенаторов за последние три года, передает "Уралинформбюро".
По данным "Дождя", увеличение зарплат заложено в проект федерального бюджета на грядущий год. При этом в Минфине пообещали, что указ о повышении зарплат депутатов будет выпущен до подписания главного финансового документа страны.
Таким образом, сумма, выделяемая из госказны на зарплаты депутатам и их помощникам, увеличится с 4,8 до 5,3 миллиарда рублей, "ассигнования" на получку сенаторов вырастут с 1,9 до 2,1 миллиарда рублей.
3,6 миллиарда рублей планируется выделить на добавку к зарплатам судей, с их текущим бюджетом в 71,4 миллиарда рублей.
По данным Минфина, в 2018 году проиндексируют зарплаты всем категориям должностей федеральной государственной гражданской службы, а также замещающим госдолжности лицам (судьям, министрам, депутатам, сенаторам и их помощникам).
Сегодня российские парламентарии выживают примерно на 360 тысяч в месяц. "На руки получается в месяц 312 тысяч руб. Если треть отдавать партии в качестве благотворительного взноса, по меркам Москвы остается совсем немного", - цитирует депутата от КПРФ Веру Ганзи "Дождь".
Стоит отметить, что проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов Госдума РФ рассмотрит до конца октября.
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