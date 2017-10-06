И подсветкой.

Памятник покровительнице уральской столицы Святой Екатерине мог бы появиться в районе ККТ "Космос". По масштабам он не должен уступать статуе Свободы в Нью-Йорке и быть оберегом горожан. Такую идею высказал 6 октября на встрече с журналистами сенатор Эдуард Россель, передает "Уралинформбюро".

Гигантский монумент, по мнению первого свердловского губернатора, не плохо было бы установить на берегу Исети.

"Надо поставить Екатерину такого роста, чтобы ее было видно со всех концов Екатеринбурга, и чтобы она стояла с протянутой рукой, как вечная покровительница жителей города, чтобы она стала матерью этого города. Люди будут к ней обращаться и, возможно, многие их несчастья будут устранены", - предположил Россель.

Бывший губернатор предложил также сделать для статуи подсветку, чтобы ее было видно и пассажирам пролетающих мимо самолетов. "Это как статуя Свободы в Нью-Йорке", - уточнил он.

По мнению сенатора, такая достопримечательность привлекла бы в столицу Урала множество туристов, в том числе и иностранных.

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