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Владимир Путин отправил в отставку восьмого губернатораСегодня в 16:26

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Теперь – Новосибирской области.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября 2017 года отправил в отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля, передает "Уралинформбюро".

В указе говорится, что Городецкий покинул пост по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен мэр Вологды Андрей Травников. Владимир Путин уже провел с ним рабочую встречу.

Стоит отметить, что отставка новосибирского губернатора этой осенью стала восьмой по счету в стране. Ранее "полетели головы" глав Орловской, Нижегородской, Самарской областей, Красноярского и Приморского края, Ненецкого АО и Дагестана.

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